Dimissioni in Consulta | Non ci si riunisce mai

E’ caos nella consulta di Corporeno, che con l’ennesima dimissione, vede scendere il numero di consultori a 3 e dunque decaduta, secondo quanto comunicato ufficialmente sulla pagina social dell’Organismo stesso. A dare le dimissioni è stato Samuele Fabbri, al quale nessuno è succeduto, in una consulta già mancante di altri 4 elementi che avevano salutato l’anno scorso e con un solo rimpiazzo. "Ho deciso di dare le dimissioni perché da febbraio quando è stata eletta la nuova presidente, ad oggi, non è mai stata convocata una riunione – ha spiegato Fabbri – Sono passati dieci mesi. Un consultore qualche giorno fa ha rimarcato che fosse il caso di indire una seduta e così era stata fissata per lunedì, scegliendo una giornata dove era risaputo che io non avrei potuto esserci a causa del lavoro e anche senza seguire l’iter che viene indicato sul regolamento e che permette ai cittadini di sapere della riunione e parteciparvi". Ilrestodelcarlino.it

