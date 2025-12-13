Dimensionamento sciopero all' istituto di Fabrica di Roma | La scuola è di chi la fa
Venerdì 12 dicembre, l'istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Fabrica di Roma ha visto un'astensione dal servizio da parte di docenti e personale scolastico, in un'azione di sciopero che ha attirato l'attenzione sulla questione del dimensionamento e delle condizioni della scuola. L'evento ha sottolineato l'importanza del ruolo di chi lavora quotidianamente nell'istruzione.
Docenti e personale scolastico dell'istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” a Fabrica di Roma venerdì 12 dicembre hanno scioperato. "In massa e con il pieno sostegno delle famiglie e degli alunni – fanno sapere gli insegnanti della scuola secondaria e gli Ata –, contro la clamorosa marcia. Viterbotoday.it
