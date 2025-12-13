Dimensionamento sciopero all' istituto di Fabrica di Roma | La scuola è di chi la fa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, l'istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Fabrica di Roma ha visto un'astensione dal servizio da parte di docenti e personale scolastico, in un'azione di sciopero che ha attirato l'attenzione sulla questione del dimensionamento e delle condizioni della scuola. L'evento ha sottolineato l'importanza del ruolo di chi lavora quotidianamente nell'istruzione.

Docenti e personale scolastico dell'istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” a Fabrica di Roma venerdì 12 dicembre hanno scioperato. "In massa e con il pieno sostegno delle famiglie e degli alunni – fanno sapere gli insegnanti della scuola secondaria e gli Ata –, contro la clamorosa marcia. Viterbotoday.it

dimensionamento sciopero all istituto di fabrica di roma la scuola 232 di chi la fa

© Viterbotoday.it - Dimensionamento, sciopero all'istituto di Fabrica di Roma: "La scuola è di chi la fa"

“La Grande Fabbrica. Dalla catena di montaggio alla catena del valore

Video “La Grande Fabbrica. Dalla catena di montaggio alla catena del valore