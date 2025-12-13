Digiquest AX3 tivùsat Combo 4K | il decoder combo tra satellite digitale terrestre e Android TV

Il Digiquest AX3 tivùsat Combo 4K è un decoder versatile che integra satellite, digitale terrestre e Android TV in un unico dispositivo. Certificato tivùsat Ultra HD e dotato di funzionalità avanzate come Chromecast, Google Play e controllo vocale, offre un'esperienza di intrattenimento completa e di qualità per la casa moderna.

Certificato tivùsat Ultra HD e Powered by Android TV, il Digiquest AX3 unisce DVB-S2, DVB-T2 e streaming intelligente in un unico hub domestico 4K con Google Play, Chromecast e controllo vocale. Il panorama dell'home entertainment ha raggiunto un punto di convergenza critico. Gli spettatori non accettano più compromessi tra la stabilità del segnale broadcast e la versatilit&ag. su Digital-News. Digital-news.it © Digital-news.it - Digiquest AX3 tivùsat Combo 4K: il decoder combo tra satellite, digitale terrestre e Android TV