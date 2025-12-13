Dieci anni di Banca delle Visite | a Roma 500 nuovi screening

Celebrando dieci anni di attività, Banca delle Visite ha organizzato a Roma un evento che ha coinvolto 500 persone in nuovi screening. Tra incontri e testimonianze, la serata ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà, con l’obiettivo di offrire assistenza concreta a chi ne ha bisogno. Un traguardo importante che sottolinea l’impatto positivo del progetto sul territorio.

In una sera di dicembre, tra strette di mano e storie ascoltate in silenzio, una comunità si è ritrovata per trasformare la celebrazione in aiuto reale. Quando la prevenzione diventa un gesto condiviso, il bilancio più importante non è quello economico, ma quello umano. Dieci anni di salute come diritto Banca delle Visite ETS è .

