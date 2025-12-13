Dick Van Dyke festeggia oggi 100 anni | Non bastano voglio vivere ancora di più

Dick Van Dyke celebra oggi un traguardo straordinario: 100 anni di vita. La leggenda di Mary Poppins, nato il 13 dicembre 1925, ha condiviso il suo entusiasmo per il futuro, dimostrando un inesauribile desiderio di continuare a vivere e a godersi ogni momento.

La star di Mary Poppins è nata il 13 dicembre 1925 e ha raggiunto il traguardo centenario, esprimendo il suo amore per la vita. Giorno di grande festa per Dick Van Dyke. L'attore compie oggi 100 anni e nel corso delle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste nelle quali ha ripercorso la propria longeva carriera e ha ricordato i ruoli che l'hanno reso famoso. Van Dyke è famoso principalmente per aver recitato in classici del grande schermo come Mary Poppins di Robert Stevenson e Citty Citty Bang Bang di Ken Hughes, co-sceneggiato da Roald Dahl. L'attore è nato il 13 dicembre 1925 a West Plains, nel Missouri. Movieplayer.it

