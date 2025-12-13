Dick Van Dyke compie 100 anni | Non è abbastanza si vuole vivere di più

Celebrare i 100 anni di Dick Van Dyke significa rendere omaggio a una delle icone più durevoli di Hollywood. Con una carriera che attraversa decenni di successi, l’attore si mostra ancora desideroso di vivere e continuare a condividere il suo talento. Un traguardo importante che testimonia la sua straordinaria longevità artistica e personale.

(Adnkronos) – L’attore e leggenda di Hollywood Dick Van Dyke compie oggi 100 anni, ma non ha intenzione di fermarsi. “Cento anni non sono abbastanza. Vuoi vivere di più, e io ho intenzione di farlo”, ha dichiarato la star, celebre per i suoi ruoli iconici in “Mary Poppins” e “Chitty Chitty Bang Bang”. Nato il . Ildifforme.it

Dick Van Dyke compie 100 anni: da Mary Poppins a Un detective in corsia, i ruoli più famosi - Leggenda del cinema internazionale, il 13 dicembre 2025 Dick van Dyke compie 100 anni. lettera43.it