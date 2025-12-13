Dick Van Dyke compie 100 anni Da Mary Poppins a ‘Un detective in corsia’ una carriera senza mai prendersi troppo sul serio

Celebrare un secolo di vita è un traguardo straordinario, e Dick Van Dyke, iconico attore e intrattenitore, ha raggiunto questa tappa con il suo tipico spirito giocoso. Dalla magia di Mary Poppins alle interpretazioni in ‘Un detective in corsia’, la sua carriera è stata caratterizzata da leggerezza e talento. Un anniversario che testimonia una vita dedicata all’arte e al sorriso.

Roma, 13 dicembre 2025 – Sarebbe davvero paradossale andarsene proprio ora, ha scherzato giorni fa Dick Van Dyke con il suo inconfondibile humor, riguardo ai festeggiamenti per il suo compleanno, iniziati con largo anticipo qualche settimana fa. Oggi, 13 dicembre 2025, Dick Van Dyke compie 100 anni: un’annata decisamente speciale, con un secolo di storia sulle spalle e nello sguardo una leggerezza rara, al di là del tempo, la stessa che abbiamo imparato a riconoscere nelle pellicole che l’hanno visto passare da un ruolo all’altro, negli anni, con lo stesso guizzo curioso e un’insopprimibile gusto per la felicità. Quotidiano.net Dick Van Dyke compie 100 anni: da Mary Poppins a Un detective in corsia, i ruoli più famosi - Leggenda del cinema internazionale, il 13 dicembre 2025 Dick van Dyke compie 100 anni. lettera43.it

Dick Van Dyke compie 100 anni: "Non è abbastanza, si vuole vivere di più" - L'attore e leggenda di Hollywood Dick Van Dyke compie oggi 100 anni, ma non ha intenzione di fermarsi. reggiotv.it

Un secolo di talento, sorriso contagioso e magia senza tempo. Dalle danze sui tetti di Mary Poppins ai mille personaggi iconici portati in scena con energia inesauribile, Dick Van Dyke non è solo un attore: è un monumento vivente alla gioia, alla creatività e all - facebook.com facebook

Oggi #13dicembre compie 100 anni lo spazzacamino di Mary Poppins. Vincitore del Golden Globe, del Tony e dell'Emmy: Dick Van Dyke è una vera leggenda di Hollywood. Una gallery con gli scatti più belli. x.com

Dick Van Dyke turns 100: A look at his life and legacy

