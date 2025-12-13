Dick Van Dyke compie 100 anni | da Mary Poppins a Un detective in corsia i ruoli più famosi

Celebriamo il centenario di Dick Van Dyke, icona dello spettacolo conosciuta per ruoli indimenticabili come Mary Poppins e Un detective in corsia. Con un sorriso e energia invidiabili, Van Dyke si racconta, dimostrando che la passione e la vitalità non hanno età. Un traguardo importante per uno dei volti più amati del panorama artistico internazionale.

«Mi sento davvero bene per essere uno che ha 100 anni ». A parlare al magazine People è Dick Van Dyke, icona e leggenda vivente dello spettacolo internazionale. Oggi 13 dicembre, il divo americano, nato nel Missouri e cresciuto in Illinois, compie un secolo di vita, con sei decenni trascorsi sul grande e piccolo schermo. «A volte ho più energia, altre meno, ma non mi sveglio mai di cattivo umore», ha spiegato. Malgrado gli acciacchi dell’età, non ha smesso di cantare e ballare. Come quando nel 2020 ha dimostrato di ricordare a memoria Supercalifragilisticoespialidoso, l’iconico brano interpretato in Mary Poppins con Julie Andrews. Lettera43.it

Le regole dell'allenamento di Dick Van Dyke: la routine a 100 anni, è il segreto della sua longevità - Dick Van Dyke, l’attore che ha dato vita al mitico spazzacamino di Mary Poppins, compie 100 anni il 13 dicembre e dice di sentirsi deteriorato ... msn.com