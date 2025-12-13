Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì | lo sfogo di Chivu

Cristian Chivu si presenta con un tono più deciso del solito nella conferenza stampa pre partita tra Genoa e Inter, in programma domenica 14 dicembre al “Ferraris”. Lo sfogo del tecnico nerazzurro mette in discussione le narrative di fallimento e mette in evidenza la sua fiducia nel lavoro svolto e nella realtà del campo.

“Siamo felici del nostro lavoro, poi credo che la realtà del campo è diversa da quella raccontata “. È un Cristian Chivu più polemico del solito quello visto nella conferenza stampa pre partita di Genoa-Inter, gara che si giocherà domenica 14 dicembre alle 18 al “Ferraris”. L’allenatore nerazzurro ha spiegato: “ Non ho sassolini nelle scarpe, ma bisogna parlare della realtà dei fatti. È da 20 anni che sono in questa società, le aspettative sull’Inter sono diverse, le pressioni sono tante perché bisogna sempre vincere ed è giusto così”. Poi la polemica sulle critiche di inizio stagione, con Chivu che ha dichiarato: “ Dicevano che eravamo falliti e finiti, ma siamo ancora lì, a metterci tutti la faccia e non era scontato. Ilfattoquotidiano.it

