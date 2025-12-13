Diceva aiuto mi hanno sparato E a Solto Collina sale la preoccupazione

Un giovane di 21 anni è stato ferito a Solto Collina, dove si è reso necessario un intervento chirurgico. La vicenda ha generato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine stanno ascoltando l’amico coinvolto, il cui racconto deve ancora essere verificato. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

LA VICENDA. Il soccorritore: «Da un fianco usciva tanto sangue». Il 21enne operato, l'amico ascoltato dai carabinieri ma il suo racconto è da verificare.

