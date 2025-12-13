dicembre traina i consumi in toscana il natale sostiene la spesa ecco quanto spenderanno le famiglie

A dicembre, in Toscana, i consumi raggiungono il loro picco annuale grazie alla tradizione natalizia. Le festività e gli acquisti legati al Natale stimolano la spesa delle famiglie, rendendo questo mese il più dinamico dell’anno. Ecco una panoramica delle previsioni di spesa e delle tendenze per le famiglie toscane durante il periodo natalizio.

Firenze, 13 dicembre 2025 – In Toscana, anche quest’anno dicembre si conferma il mese più vivace per i consumi. A sostenere la spesa contribuiscono tredicesime leggermente più consistenti rispetto al passato, favorite dal buon andamento del mercato del lavoro e dall’aumento dei contratti stabili. Secondo le stime di Confcommercio Toscana, nel mese di dicembre ogni famiglia toscana spenderà complessivamente circa 2.020 euro, includendo alimentari, abitazione, tempo libero, viaggi e regali. Si tratta di una cifra superiore alla media nazionale, ferma a 1.964 euro e già in moderata crescita rispetto al 2024. Lanazione.it

