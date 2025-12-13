Di Paola ex ministro della Difesa | Salvini? Seguire la propaganda di Putin indebolisce l’Italia

Di Paola, ex ministro della Difesa, critica le posizioni di Salvini, sottolineando come seguire la propaganda di Putin possa indebolire l’Italia. L'ex ministro evidenzia che la pace non si raggiunge semplicemente desiderandola, ma lavorando attivamente per ottenerla, indipendentemente dalla questione di guerra o pace.

“Non è una questione di guerra o di pace. Volere la pace non vuol dire essere pacifici a priori, ma operare per questo obiettivo. In un mondo in cui ci sono minacce evidenti, significa prevenire i conflitti e l’unico modo per farlo è avere un forte capacità di deterrenza. Questa è la realtà”, dice l’ammiraglio Giampaolo Di Paola, si riferisce a Vladimir Putin, ma non solo. L’ex ministro della Difesa nel governo Monti, già capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Nato invita a tenere alta l’attenzione, a non sottovalutare i rischi di questa fase storica. Ieri lo ha ricordato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ilfoglio.it

