Di Maio una voce pesantissima | ecco la sua prossima poltrona

Luigi Di Maio, figura di spicco della politica italiana e attuale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, potrebbe presto assumere un ruolo di rilievo a livello internazionale. Secondo fonti, l'ex vicepremier e ministro è in corsa per un prestigioso incarico presso le Nazioni Unite, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera diplomatica.

Oggi il Foglio scrive che Luigi Di Maio, attuale rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, ex vicepremier, ex ministro del Lavoro, ex ministro dello Sviluppo, ex ministro degli Esteri, nonché ex delfino di Beppe Grillo del M5s prima della rottura nel 2022, è in pole position per ottenere un importante incarico internazionale alle Nazioni Unite. Il ruolo in palio, secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, è quello di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco), carica che comprenderebbe anche la nomina a vicesegretario generale dell'Onu (la posizione ha base a Gerusalemme).

