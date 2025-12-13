Di Maio per il piano Trump | l' Onu vuole l' ex grillino coordinatore in Medio Oriente

Luigi Di Maio, attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, potrebbe presto ricevere un nuovo incarico di rilievo in ambito internazionale. Secondo alcune fonti, l’ONU avrebbe espresso interesse a coinvolgerlo come coordinatore in Medio Oriente, rafforzando così la sua presenza nel contesto diplomatico globale.

Nuovo incarico per Luigi Di Maio? L’ex grillino, attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, potrebbe presto assumere un nuovo incarico di rilievo in ambito internazionale. Secondo quanto riportato dal Foglio, l’ex ministro italiano è tra i candidati principali per la posizione di Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco). L’incarico, che ha sede a Gerusalemme, prevede anche la nomina a vicesegretario generale dell’Onu. Il Coordinatore speciale ha il compito di coordinare le diverse strutture delle Nazioni Unite impegnate sui dossier relativi a Israele e ai territori palestinesi, oltre a supportare l’attuazione del Piano Trump. Ilgiornale.it

