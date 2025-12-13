DEVASTANTI! L’Italia del PGS domina anche a Cortina | vince Aaron March podio per Bormolini

L’Italia del PGS si conferma protagonista anche a Cortina d’Ampezzo, con Aaron March che conquista la vittoria e Bormolini sul podio. Dopo la prova femminile, si conclude la fase finale maschile del secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026, evidenziando il dominio azzurro in questa disciplina.

Dopo la prova femminile, si è conclusa poco fa anche la fase finale maschile del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi italiane la squadra azzurra ha nuovamente recitato un ruolo da protagonista. È stato infatti Aaron March a trionfare, al termine di una serata in cui non ha avuto nessun rivale. Prestazione perfetta per l’azzurro, già terzo la scorsa settimana a Mylin, in Cina. Il classe 1986, alla prima vittoria in Italia, è riuscito a battere in finale l’austriaco Benjamin Karl (+0.60) che deve nuovamente accontentarsi della seconda posizione. Oasport.it

Corruzione, Calabria seconda in Italia per indagati nel 2025 141 persone coinvolte, di cui tre politici. Libera: “La corruzione è lo strumento privilegiato della ’ndrangheta, con effetti devastanti sulla fiducia dei cittadini e sull’efficienza dei servizi pubblici”.... - facebook.com facebook