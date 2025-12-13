Detenuto pestato in cella resta in come sei mesi quindi il decesso | la famiglia di Francesco originario di Fondi chiede giustizia

Francesco Valeriano, 45 anni di Fondi, è deceduto dopo sei mesi di coma, conseguenza di un pestaggio subito in cella. La famiglia chiede giustizia per quella che considera una tragica ingiustizia, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto.

È morto dopo sei mesi di coma Francesco Valeriano, 45 anni, originario di Fondi. L'uomo era detenuto nel carcere di Rebibbia, dove stava scontando una pena di due anni e mezzo, quando il 30 giugno scorso è stato massacrato di botte in cella, riportando lesioni gravissime. Rinvenuto agonizzante, era stato trasferito d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma, dove i medici avevano riscontrato gravi danni cerebrali e lo avevano sottoposto a tracheotomia. Da allora era rimasto in stato di coma fino al decesso. Dopo un periodo di ricovero in una struttura privata di Monte Compatri, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate: sabato scorso Valeriano è stato portato in codice critico al policlinico di Tor Vergata, dove è morto nella giornata di ieri.

