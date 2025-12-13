Desplanches sull’addio al Milan | Che potevo fare? Mi sono rimboccato le maniche Donnarumma …

Sebastiano Desplanches, ex portiere del Milan, commenta il suo addio ai rossoneri e riflette sulle difficoltà affrontate. Ha anche espresso un pensiero su Gianluigi Donnarumma, evidenziando le sfide e le scelte che hanno caratterizzato il suo percorso professionale nel mondo del calcio.

L'ex portiere rossonero Sebastiano Desplanches ha parlato del suo addio al Milan e anche di un pensiero su Gianluigi Donnarumma. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. Pianetamilan.it Gigio è un gigante, ma quando lo conosci è un pezzo di pane, una delle persone più buone che abbia mai conosciuto – ha raccontato Desplanches -. Quando ti alleni con lui resti a bocca aperta, è mostruoso". Desplanches, oggi tra i pali del Pescara, si è ritro - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Desplanches sull’addio al Milan: “Che potevo fare? Mi sono rimboccato le maniche. Donnarumma …”