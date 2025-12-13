Deruba l’amica per pagarsi il viaggio in Spagna ma le foto su Facebook la tradiscono

Un episodio di tradimento e inganno si è verificato quando un’amica ha rubato un Rolex e gioielli per finanziare un viaggio in Spagna. Tuttavia, le foto pubblicate sui social hanno svelato la sua realtà, portando alla scoperta del furto e della menzogna.

Ha rubato un Rolex e alcuni gioielli a un'amica. Per pagarsi una vacanza in Spagna. Ma le foto su Facebook l'hanno tradita. Nubis Berta Alvarez, 59 anni e originaria del Nicaragua conosceva Micaela P., 50enne di Pavia, da dieci anni. Ma il tribunale l'ha condannata a un anno e mezzo di carcere per furto. Aggravato dal rapporto di fiducia con la vittima. La sentenza. Il Messaggero racconta che tutto comincia il 26 febbraio 2022, quando Micaela invita Nubis a cena a casa sua a Roma. Nell'occasione, secondo la ricostruzione della sentenza, la 59enne ruba una lunga serie di gioielli, orologi e denaro contante.