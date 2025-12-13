Derby d’alta quota al Gurrera | l' Unitas con la capolista Licata

Domani allo stadio “Gurrera” si svolge un importante derby di alta quota tra l’Unitas Sciacca e la capolista Licata. La sfida, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, si presenta come un’occasione cruciale per entrambe le squadre in vista della seconda parte della stagione.

