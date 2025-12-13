Derby d’alta quota al Gurrera | l' Unitas con la capolista Licata
Domani allo stadio “Gurrera” si svolge un importante derby di alta quota tra l’Unitas Sciacca e la capolista Licata. La sfida, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, si presenta come un’occasione cruciale per entrambe le squadre in vista della seconda parte della stagione.
Venerdì di fuoco: Parma-Monza, Torino-Genoa e derby Roma-Lazio Si parte forte: Parma-Monza per l’alta classifica, Bologna-Milan per rilanciarsi, Torino-Genoa già pesantissima in chiave salvezza. Alle 18.00 il piatto forte: Roma-Lazio, derby che può cam - facebook.com facebook
#InterComo è #derby d'alta classifica in questa #SerieA. Soltanto una volta... #Inter #Como #Milano #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcioitaliano #FootStats x.com