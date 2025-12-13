Deposti scettro e corona di Miss Italia Anna Valle nel 1995 parte per un viaggio a Roma e non torna più in Sicilia

Nel 1995, Anna Valle, appena incoronata Miss Italia, si trasferisce a Roma per un viaggio che cambierà la sua vita. Da quel momento, la sua storia si intreccia con quella della capitale, segnando un nuovo capitolo lontano dalle sue origini siciliane. Questa scelta segna un punto di svolta nella carriera e nella vita dell'allora giovane miss.

D eposti scettro e corona di Miss Italia, Anna Valle nel 1995 parte per un viaggio a Roma, e non torna più in Sicilia. Lascia gli studi alla facoltà di Giurisprudenza di Catania e interpreta fotoromanzi. Esordisce con un ruolo da protagonista nella fiction tv Commesse (1999) accanto a Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Da lì prende il volo una carriera lunga trent’anni, tutta set e famiglia: si sposa, gira una serie tv all’anno, diventa madre di Ginevra e Leonardo, che ora hanno 17 anni e 12 anni. “Sorelle”, la nuova fiction Rai di Cinzia TH Torrini con Anna Valle. La clip in esclusiva X Mai uno scandalo, un pettegolezzo, una sbavatura d’immagine. Iodonna.it

