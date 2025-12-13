Decoro Retake | Centinaia di sticker abusivi conferiti al centro Ama

Oggi si è conclusa la challenge civica '#staccalitutti' presso il Centro Ama di Laurentina, con la raccolta di centinaia di sticker e manifesti abusivi. L'evento ha rappresentato un gesto simbolico di sensibilizzazione contro il decoro urbano compromesso dall'installazione non autorizzata di adesivi e cartelli nelle strade di Roma.

Si è tenuto oggi, presso il Centro di Raccolta Ama di Laurentina, l'evento che ha chiuso simbolicamente la challenge civica '#staccalitutti', la mobilitazione diffusa contro sticker e manifesti abusivi che nelle ultime settimane ha attraversato numerosi quartieri della Capitale. Alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il materiale raccolto durante la challenge - centinaia di sticker e cartelli abusivi rimossi da muri, pali e arredi urbani - è stato simbolicamente conferito al centro di raccolta rifiuti, trasformando l'esito della mobilitazione in un gesto concreto e visibile di cura urbana.

Oggi, al Centro di Raccolta Laurentino, ho partecipato alla premiazione del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale e di Retake Roma. Un grande grazie ai NAD, a Retake Roma e a tutte le persone presenti per il lavoro quotidiano

