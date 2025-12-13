Decathlon a Como promotrice di un tavolo di lavoro per formulare proposte a sostegno

Decathlon di Como si impegna a promuovere un tavolo di lavoro volto a sviluppare proposte concrete per incentivare la pratica sportiva tra i giovani italiani. I dati Istat evidenziano un calo della partecipazione sportiva man mano che si cresce in età, sottolineando l'importanza di iniziative mirate per sostenere uno stile di vita attivo tra i più giovani.

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati Istat, la quota di giovani italiani che pratica sport più o meno continuativamente è pari al 74,6% per gli 11-14enni, ma cala al 66,1% per i 15-17enni e al 55,8% per i 18-19enni. Al crescere dell’età aumenta infatti il fenomeno dell’abbandono sportivo: coloro che hanno praticato sport in passato e ora non lo praticano più passa dal 9% degli 11-14enni, al 16% dei 15-17enni ed esplode al 28% dei 18-19enni. È intorno al tema dell’abbandono allo sport in età adolescenziale che Decathlon ha riunito stakeholders del mondo della scuola, dello sport e delle istituzioni, nel tentativo di formulare proposte concrete per contrastare il fenomeno. Seriea24.it

