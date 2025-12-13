De Luca M5s Finanziaria? La peggiore di sempre è una lista della spesa per lamaggioranza

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader del Movimento 5 Stelle, De Luca, critica aspramente la prossima legge di stabilità in discussione in Parlamento, definendola la peggiore di sempre. Secondo lui, si tratta di una lista della spesa mascherata da legge di stabilità, che riflette gli interessi della maggioranza senza un reale piano di sviluppo o riforme strutturali.

"Chiamiamola col suo nome: quella che si accinge ad arrivare in Aula è la lista della spesa dei deputati della maggioranza travestita da legge di stabilità. È la peggiore finanziaria di sempre, a dimostrazione del fatto che quando c'è da fare disastri, Schifani riesce sempre a superare se stesso. Messinatoday.it

de luca m5s finanziariaDe Luca (M5S Ars: “finanziaria peggiore di sempre, è lista della spesa maggioranza” - “Chiamiamola col suo nome: quella che si accinge ad arrivare in aula è la lista della spesa dei deputati della maggioranza travestita da legge di stabilità. strettoweb.com

Finanziaria, l’attacco di De Luca (M5s): “E’ la peggiore di sempre” - PALERMO – “Chiamiamola col suo nome: quella che si accinge ad arrivare in aula è la lista della spesa dei deputati della maggioranza travestita da legge di stabilità”. livesicilia.it

Immagine generica

Finanziaria regionale, le dichiarazioni del deputato del M5S Antonio De Luca

Video Finanziaria regionale, le dichiarazioni del deputato del M5S Antonio De Luca