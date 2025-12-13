De Luca M5s Finanziaria? La peggiore di sempre è una lista della spesa per lamaggioranza
Il leader del Movimento 5 Stelle, De Luca, critica aspramente la prossima legge di stabilità in discussione in Parlamento, definendola la peggiore di sempre. Secondo lui, si tratta di una lista della spesa mascherata da legge di stabilità, che riflette gli interessi della maggioranza senza un reale piano di sviluppo o riforme strutturali.
"Chiamiamola col suo nome: quella che si accinge ad arrivare in Aula è la lista della spesa dei deputati della maggioranza travestita da legge di stabilità. È la peggiore finanziaria di sempre, a dimostrazione del fatto che quando c'è da fare disastri, Schifani riesce sempre a superare se stesso. Messinatoday.it
Educazione finanziaria dei cittadini Abbiamo un problema Senza educazione finanziaria la gestione finanziaria delle famiglie toglie risorse che potrebbero essere utilizzate per una vita migliore Fonte: ft.com/content/066c0c… x.com
