De Benedetti insulta Elkann guardandosi allo specchio | Rompe tutto ciò che tocca

Un episodio insolito vede De Benedetti rivolgere un’irritata accusa a John Elkann, attribuendogli la fuga dai giudici e sottolineando la sua presunta identità statunitense. La discussione si arricchisce di tensione, evidenziando divergenze tra le due figure di spicco del panorama imprenditoriale italiano.

L’Ingegnere accusa John Elkann di scappare per paura dei giudici e di essere statunitense. Ma pure lui è cittadino svizzero. Ed è arcinoto il legame tra le sue testate e le toghe. Carlo De Benedetti da Dogliani è come l’aceto. Più invecchia e più è acido. Però l’Ingegnere ormai ha 91 anni, ha una gran memoria (selettiva) e può dire quello che vuole. La vendita di Stampa e Repubblica a dei greci «amici della Meloni » (si sarà confuso con i Colonnelli) lo ha letteralmente scatenato e quindi ha inveito contro John Elkann, sostenendo che «scappa dall’Italia perché ha problemi con la giustizia» e che la fortuna di Rcs Mediagroup e del Corriere della Sera è che il nipote prediletto di Giovanni Agnelli «ha fallito la scalata» (non c’è mai stata, comandavano senza). Laverita.info

