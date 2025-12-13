De Aliprandini piange disperato in TV per la compagna Michelle Gisin in ospedale | Lo ha voluto lei

Luca De Aliprandini si commuove in diretta televisiva a Val d'Isère, esprimendo tutto il suo dolore per la condizione di Michelle Gisin, ricoverata dopo una caduta. Le sue lacrime testimoniano il forte legame e la preoccupazione per la compagna, suscitando grande emozione tra il pubblico.

Luca De Aliprandini commuove in diretta TV a Val d'Isere: le lacrime per Michelle Gisin, in ospedale dopo la caduta a St. Moritz. "Lo ha voluto lei che fossi qui". Fanpage.it De Aliprandini piange disperato in TV per la compagna Michelle Gisin in ospedale: “Lo ha voluto lei” - Luca De Aliprandini commuove in diretta TV a Val d'Isere: le lacrime per Michelle Gisin, in ospedale dopo la caduta a St ... fanpage.it

De Aliprandini piange in tv pensando alla fidanzata Gisin infortunata: «Ha voluto lei che facessi la gara, è stata dura» - L'azzurro si commuove al termine del gigante di Val d'Isere, è tornato in Francia dopo essere stato in ospedale dalla compagna Michelle Gisin: «Mi dà la forza» ... corriere.it

Stavo per piangere anche io assieme a De Aliprandini x.com