dazio ue da 3 euro su tutti i piccoli pacchi

L’Ecofin ha deciso di imporre un dazio fisso di 3 euro su tutti i piccoli pacchi con valore inferiore a 150 euro che arrivano nell’UE, colpendo principalmente gli acquisti online. Questa misura, annunciata in seguito alle discussioni sulla legge di Bilancio 2026, mira a regolamentare le tariffe doganali su ordini di modesto valore.

Pacchi bersagliati da tasse e tariffe doganali. Dopo l’annuncio di un possibile prelievo di 2 euro per ogni collo ricevuto dagli italiani legato alla legge di Bilancio 2026 è arrivato ieri l’annuncio dell’Ecofin che ha stabilito di imporre un dazio fisso di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nella Ue con un valore dichiarato inferiore a 150 euro, principalmente attraverso gli ordini legati al commercio elettronico. La tariffa scatterà a partire dal 1° luglio 2026, sarà temporanea e risponde al fatto che finora i piccoli colli entrano nel mercato unico in esenzione da dazi, «con conseguente concorrenza sleale per i venditori della Ue, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali», fa presente l’Ecofin. Liberoquotidiano.it

