Dazio Ue da 3 euro su tutti i piccoli pacchi
L’Ecofin ha deciso di imporre un dazio fisso di 3 euro su tutti i piccoli pacchi con valore inferiore a 150 euro che arrivano nell’UE, colpendo principalmente gli acquisti online. Questa misura, annunciata in seguito alle discussioni sulla legge di Bilancio 2026, mira a regolamentare le tariffe doganali su ordini di modesto valore.
Pacchi bersagliati da tasse e tariffe doganali. Dopo l’annuncio di un possibile prelievo di 2 euro per ogni collo ricevuto dagli italiani legato alla legge di Bilancio 2026 è arrivato ieri l’annuncio dell’Ecofin che ha stabilito di imporre un dazio fisso di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nella Ue con un valore dichiarato inferiore a 150 euro, principalmente attraverso gli ordini legati al commercio elettronico. La tariffa scatterà a partire dal 1° luglio 2026, sarà temporanea e risponde al fatto che finora i piccoli colli entrano nel mercato unico in esenzione da dazi, «con conseguente concorrenza sleale per i venditori della Ue, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali», fa presente l’Ecofin. Liberoquotidiano.it
Da luglio dazi Ue di 3 euro ai mini-pacchi da Shein e Temu - pacchi in ingresso nell'Ue soprattutto con gli ordini su piattaforme cinesi online come Shein e Temu. ansa.it
UE, dal 2026 dazio fisso di 3 euro sui pacchi extraeuropei sotto i 150 euro - Dal 1° luglio 2026 l'UE introdurrà un dazio fisso di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extraeuropei. hwupgrade.it
Il contributo di 2 euro, anche per le microspedizioni, «riguarderà tutti i pacchi, anche quelli che partono e arrivano in Italia perché una richiesta riservata ai soli arrivi extra Ue si tradurrebbe nei fatti in un dazio, all’interno delle politiche doganali che sono di com x.com
Dopo il contributo italiano arriva il dazio europeo. Un teoria la tassa dovrebbe pagarla il venditore, ma è evidente che invece verrebbe caricata sul prezzo finale - facebook.com facebook
DAZI U.S.A.: NEL VENEZIANO AVRANNO UN IMPATTO DA 450 MILIONI DI EURO | 16/07/2025