Davanti ai mille casi di chirurgia estetica oltre il limite io penso a Fiona di Shrek | l’esempio più educativo

L'aumento dei casi di chirurgia estetica oltre il limite solleva riflessioni sulla ricerca di perfezione e identità. Tra esempi popolari e storie di trasformazioni, emerge il dilemma tra accettazione e desiderio di miglioramento. Questa realtà invita a un'analisi critica delle motivazioni e delle conseguenze di interventi che spesso vanno oltre il naturale.

C’era una volta, in un regno non troppo lontano, una giovane principessa — chiamiamola Bella. Viveva serena, finché la solita strega invidiosa, quella degli specchi magici e delle stories filtrate, non le sussurrò: “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. Da quel momento cominciò la trasformazione. Prima un filler innocente, poi un botox “preventivo”, poi un ritocchino per “armonizzare” il profilo, uno per “illuminare” lo sguardo, uno per “bilanciare” il terzo medio. E a forza di perfezionare, aggiustare, lisciare, gonfiare e ritoccare, Bella iniziò a perdere ciò che aveva sin dall’inizio: la sua unicità. Ilfattoquotidiano.it

