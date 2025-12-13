Davanti a leader totalitari e inaffidabili cresce l' orgoglio di essere Europei

In un contesto globale segnato da leader totalitari e inaffidabili, cresce il senso di orgoglio e appartenenza europea. L’instabilità politica e la crisi di figure di governo tradizionali mettono in discussione le categorie convenzionali, alimentando un sentimento di resistenza e speranza tra gli europei.

È molto difficile attenersi a categorie descrittive rigorose in quest'epoca abitata di guide - di stato e di governo - così fuori ruolo e inadatti, da lasciare avviliti, oltre che molto preoccupati come non accadeva da anni.Abbiamo di fronte individui irrisolti, immaturi, irresponsabili, dalle.