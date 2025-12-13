Darfo Boario vittima di un malore | muore un bimbo di 22 mesi

A pochi giorni dal Natale, Darfo Boario è scossa da una triste tragedia: la perdita di un bambino di 22 mesi a causa di un malore. Nello stesso territorio, in Val Camonica, si è verificato un altro decesso di un bambino in una settimana, lasciando due famiglie profondamente colpite da un dolore improvviso e indescrivibile.

Darfo Boario, 13 dicembre 2025 – Due famiglie sprofondate nel dolore, a pochi giorni dal Natale. Si è verificato un doppio dramma nello stesso territorio, in Val Camoninca, dove a una settimana di distanza sono deceduti due bambini. L’ultimo episodio risale a giovedì sera, quando un piccolo di 22 mesi è deceduto all’ospedale di Bergamo, dove era stato portato d’urgenza da Darfo Boario. Entrambe le vicende sono state riportate dalla stampa locale (Giornale di Brescia e Brescia Oggi) La crisi. Il bimbo è stato vittima di un malore. Viveva con la famiglia nella frazione di Angone. Era stato male qualche giorno fa, accusando difficoltà respiratorie e cardiache. Ilgiorno.it Darfo piange il piccolo Tommaso, morto a soli 22 mesi - Una tragedia inspiegabile, che colpisce una famiglia residente nella frazione di Angone ... giornaledibrescia.it

Darfo Boario Terme, 31enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: ha aggredito la madre - Ha aggredito la madre di 71 anni mentre era in auto con lei, in piazza Medaglia d'Oro del comune di Darfo Boario Terme. brescia.corriere.it

PNRR – Edilizia scolastica | Darfo Boario Terme, Sede distaccata del Polo “ Camillo Golgi” di Breno Proseguono gli interventi della Provincia di Brescia sulle sedi scolastiche della Valle Camonica. A Darfo Boario Terme, nella sede distaccata del Polo “Camillo - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Darfo Boario, vittima di un malore: muore un bimbo di 22 mesi

ANCORA INCIDENTI IN MONTAGNA

Video ANCORA INCIDENTI IN MONTAGNA Video ANCORA INCIDENTI IN MONTAGNA