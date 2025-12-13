Darei la vita per la Costituzione | La Russa ad Atreju tra premierato legge elettorale e lealtà istituzionale Senza riserve

Durante l’evento Atreju, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso la sua visione di governo e il suo impegno per la Costituzione italiana. Tra temi come premierato, legge elettorale e lealtà istituzionale, La Russa ha delineato il suo punto di vista con determinazione, sottolineando l’importanza di difendere i valori fondamentali dello Stato.

Dal palco di Atreju, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ha offerto una panoramica lucida e autorevole sulla visione di governo e sul futuro istituzionale dell’Italia. Intervistato da Enrico Mentana, la seconda carica dello Stato ha navigato con leggerezza e incisività, tra aneddoti personali, chiarezza sulle riforme e un’ineludibile fierezza delle radici, confermando la solidità del percorso intrapreso dal Centrodestra. La Russa ad Atreju tra visione riformatrice e stabilità per la nazione. Il punto centrale dell’intervista – che si è risolta in una amichevole chiacchierata giornalistico-istituzionale – è stato il premierato. Secoloditalia.it

