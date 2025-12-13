Danni da movida il Comune | abbiamo fatto il possibile

Il dibattito sui danni causati dalla movida si concentra sulla mancanza di una normativa nazionale che regolamenti adeguatamente questa attività. Il Comune sottolinea di aver fatto il possibile, evidenziando come le problematiche siano spesso legate a questioni di ordine e sicurezza, piuttosto che a semplici contenziosi locali.

"Movida? Al di là del contenzioso che può riguardare il quartiere di un Comune, il nodo è che manca una normativa nazionale". A dirlo, Andrea Poli, assessore ad Attività Produttive e Turismo del Comune di Brescia, nell’ambito della commissione consigliare commercio chiesta dal centrodestra per fare il punto sulla causa civile di risarcimento danni da 2 milioni di euro intentata contro il Comune di Brescia da 68 cittadini per rumore eccessivo della movida al Carmine (nel 2026 si chiuderà anche la causa di Gianfranco Paroli, dopo 14 anni). Costituendosi in giudizio, il Comune aveva chiamato in causa anche i gestori dei 36 locali, il Ministero, la Prefettura, la Questura, l’Arpa e la propria società di assicurazione, ma il giudice ha detto no al coinvolgimento degli altri enti, ad eccezione di Arpa e assicurazione. Ilgiorno.it

