Danilo fa volare ancora il Flamengo | gol decisivo per l’ex Juve anche in Challenger Cup! Ora la sfida col Psg in Coppa Intercontinentale

Danilo, ex giocatore della Juventus, continua a brillare in campo con il Flamengo, siglando il gol decisivo nella Challenger Cup. La vittoria apre ora le porte alla sfida contro il Psg in Coppa Intercontinentale, portando entusiasmo e aspettative alte per questa importante competizione internazionale.

Danilo ha segnato il gol decisivo per l’ex Juve anche in Challenger Cup, vince il Flamengo! Ora la sfida col Psg in Coppa Intercontinentale. Il Flamengo non tradisce le attese e stacca il pass per l’appuntamento più importante dell’anno solare. I giganti brasiliani hanno conquistato la FIFA Challenger Cup battendo per 2-0 gli egiziani del Pyramids FC, guadagnandosi così il diritto di sfidare i campioni d’Europa per il titolo mondiale. Una vittoria netta, maturata grazie alla solidità difensiva e al cinismo in attacco, che porta anche una firma ben nota al calcio italiano: quella di Danilo. Dominio Rubronegro: la cronaca. Juventusnews24.com

Eterno Danilo: l’ex Juve regala la quarta Copa Libertadores al Flamengo - Danilo fa partire la festa del Flamengo: il brasiliano è il primo giocatore a vincere per almeno due volte Libertadores e Champions League ... gianlucadimarzio.com

È ufficiale, torna Danilo: tifosi della Juve a bocca aperta - Dopo tredici lunghi anni Danilo Luiz da Silva ha fatto ritorno in patria a gennaio 2025 lasciando la Juventus per vestire la maglia del Flamengo. diregiovani.it

