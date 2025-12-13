Dalle fiabe moderne a Santa Claus Quattro spettacoli per bambini

Un viaggio tra fiabe e tradizioni natalizie, attraverso quattro spettacoli pensati per i più piccoli. Dai racconti moderni a Santa Claus, ogni rappresentazione invita i bambini a scoprire il valore dell’incontro e della magia. Tra poesia, musica e avventure, queste performance offrono un’esperienza coinvolgente e affascinante per tutta la famiglia.

Una storia poetica che fa scoprire il valore dell’incontro. E poi un musical fatto di intrighi e combattimenti che ridà vita a una fiaba senza tempo. E ancora, l’esilarante racconto di un bambino disposto a tutto per vedere Babbo Natale. Teatro per bambini e famiglie domani con 4 appuntamenti. A Biassono sarà il teatro Santa Maria di via Segramora a ospitare lo spettacolo “ Zuppa di sasso “, con la compagnia Teatro del Vento che interpreteranno questa favola delicata, che coinvolgerà il pubblico in modo interattivo: domenica alle 16.30 un paesaggio creato con semplici oggetti farà incontrare una carrellata di personaggi stravaganti, che insegneranno l’importanza dell’incontro e della solidarietà. Ilgiorno.it Dalle fiabe moderne a Santa Claus. Quattro spettacoli per bambini - E poi un musical fatto di intrighie combattimenti che ridà ... ilgiorno.it

