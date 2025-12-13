Dall' accesso al credito alla viabilità forestale ecco come la Regione spenderà 6,5 milardi di euro

La manovra finanziaria per il 2026 si chiude con un record storico di 6,5 miliardi di euro, destinati a vari settori strategici della regione. Tra le priorità, l'accesso al credito e la viabilità forestale, per sostenere lo sviluppo e il benessere del territorio. Ecco come verranno allocati questi ingenti fondi.

Si chiude con la cifra più alta di sempre – 6 miliardi e 518 milioni – la manovra finanziaria per il 2026. “Una legge di Stabilità che porterà benefici concreti a tutto il Friuli Venezia Giulia in termini di crescita e benessere – ha commentato l'assessore al Bilancio, Barbara Zilli –. Con questo. Triesteprima.it

Dall’agricoltura al turismo. Bandi per l’accesso al credito - Partecipato il primo incontro del ciclo "Diamo credito alle aziende", promosso dalla Regione con il supporto tecnico e operativo di Svem Sviluppo Europa Marche, per illustrare i nuovi bandi per ... ilrestodelcarlino.it

Dominio giallorosso a Glasgow ?? Al momento siamo decimi a -3 punti dal primo posto e a -1 dall’accesso diretto agli ottavi FORZA ROMA - facebook.com facebook