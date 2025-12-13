Dalla Romagna alla ribalta nazionale | prestigioso premio agli Italian Tourism Awards per la clinica della longevità

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme ha ricevuto un prestigioso riconoscimento agli Italian Tourism Awards 2026, vincendo nella categoria Spa & Wellness. Un importante traguardo che conferma il ruolo di rilievo della clinica nel settore del benessere e della longevità, portando la Romagna alla ribalta nazionale nel panorama turistico.

Nuovo e prestigioso riconoscimento per la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro Terme, che si è aggiudicata il premio nella categoria Spa & Wellness agliItalian Tourism Awards 2026 – The Night of Excellence’, uno dei più autorevoli appuntamenti dedicati alle eccellenze del turismo italiano. Forlitoday.it

Immagine generica

Roberto Bolle - Curtain Call - #bolletour2018 - Bologna 27.2

Video Roberto Bolle - Curtain Call - #bolletour2018 - Bologna 27.2