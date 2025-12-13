Dalla Puglia a Singapore per cucinare non mi sono mai sentito straniero e ora ho 2 ristoranti A nonna dissi torno presto sono passati 10 anni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra passione e determinazione, dalla Puglia a Singapore, per trasformare il sogno in realtà. Dopo aver iniziato a cucinare per gioco, oggi gestisce due ristoranti e si sente a casa ovunque. Ricordi di infanzia e sacrifici familiari hanno plasmato il suo percorso, dimostrando che con impegno si può superare ogni confine.

«Ho iniziato a cucinare più per gioco che per altro. I miei genitori lavoravano sodo e spesso io e mio fratello dovevamo arrangiarci. Così, ci inventavamo qualcosa, racimolando. Leggo.it

dalla puglia a singapore per cucinare non mi sono mai sentito straniero e ora ho 2 ristoranti a nonna dissi torno presto sono passati 10 anni

© Leggo.it - «Dalla Puglia a Singapore per cucinare, non mi sono mai sentito straniero e ora ho 2 ristoranti. A nonna dissi torno presto, sono passati 10 anni»

Sono ARRIVATO ad ODIARE GLI STATI UNITI! HUMAN SAFARI passa dal BSMT! #shorts

Video Sono ARRIVATO ad ODIARE GLI STATI UNITI! HUMAN SAFARI passa dal BSMT! #shorts