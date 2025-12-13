Dalla Cattedrale di Acireale un gesto concreto per Gaza
Dalla Cattedrale di Acireale, un gesto di solidarietà per Gaza: il vescovo monsignor Antonino Raspanti, in collaborazione con la conferenza episcopale italiana, ha avviato una raccolta fondi nella diocesi per sostenere l'apertura di un ospedale nel territorio palestinese, gravemente colpito dalla guerra.
Il vescovo monsignor Antonino Raspanti, in comunione con la conferenza episcopale italiana, avvia nella diocesi acese una raccolta fondi per l'apertura di un ospedale a Gaza, territorio martoriato dalla guerra. La raccolta benefica sarà lanciata venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20.30, in. Cataniatoday.it
