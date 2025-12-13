Dal legno spiaggiato ai pumi tradizionali | il riciclo si trasforma in magia natalizia

A San Vito dei Normanni prende il via un evento speciale che unisce creatività, inclusione sociale e rispetto ambientale. Dal legno spiaggiato ai pumi tradizionali, l'iniziativa trasforma il riciclo in magia natalizia, coinvolgendo la comunità in un percorso di solidarietà e sostenibilità.

SAN VITO DEI NORMANNI - L'attesa sta per concludersi a San Vito dei Normanni, dove il centro diurno socio educativo e riabilitativo "Raggio di Sole" inaugura un evento che intreccia creatività, inclusione sociale e consapevolezza ambientale. Il 15 dicembre alle 17:30, la chiesa di San Giovanni. Brindisireport.it

