Dal 14 dicembre un treno all’ora tra Genova e Milano 30 al giorno tra le 5.36 e le 22.05

Dal 14 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale sulla linea Genova-Milano, con l’introduzione di 14 treni aggiuntivi al giorno, portando a un totale di 30 corse quotidiane. La frequenza sarà di un treno ogni ora tra le 5.36 e le 22.05, migliorando la copertura e la comodità per i viaggiatori.

Ferrovia, ecco le novità con il cambio orario invernale. Sulla linea Genova - Milano inizieranno a circolare da domenica 14 dicembre 14 treni in più al giorno, per un totale di 30 (uno all’ora tra le 5.36 e le 22.05). Bucci e Scajola: “Migliorie attese per anni da lavoratori, studenti”. Ilsecoloxix.it Da dicembre 14 treni in più al giorno sulla linea Genova-Milano - Milano con servizio in cinque stazioni nel nodo del capoluogo lombardo: Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli, quasi ... ansa.it Il treno partirà da Torino e raggiungerà l’isola in due diverse destinazioni (Palermo e Siracusa), effettuando due tratte, una il 20 dicembre e l'altra il 27 - facebook.com facebook Treno 'Sicilia Express' raddoppia le corse, biglietti in vendita dal 13 dicembre. Da Torino carrozze per 1.100 passeggeri per festività natalizie #ANSA x.com © Ilsecoloxix.it - Dal 14 dicembre un treno all’ora tra Genova e Milano, 30 al giorno tra le 5.36 e le 22.05