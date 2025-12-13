Dagli scarti di fibre miste Radici estrae capi nuovi

Radici, in collaborazione con The Lycra Company e Triumph, ha avviato un progetto di quattro anni dedicato alla ricerca e allo sviluppo di capi innovativi. Sfruttando gli scarti di fibre miste, l'azienda ha creato un tessuto sostenibile che dà origine a un completo intimo, promuovendo un approccio più responsabile nel settore della moda.

IL PROGETTO. Quattro anni di ricerca insieme a The Lycra Company e Triumph. Dal tessuto ricavato un completo intimo. «Innovazione senza precedenti». Ecodibergamo.it Dagli scarti di fibre miste Radici «estrae» capi nuovi - Il passaggio decisivo arriva con Triumph, che mette a disposizione i propri surplus produttivi contenenti il 16% di elastan. ecodibergamo.it

Ecco Radici EcoMaterials per far «rinascere» gli scarti - La sede nel Vercellese, sostituisce Zeta Polimeri e diventa il sito produttivo dedicato al riciclo dei materiali del gruppo. ecodibergamo.it

Rifò. . Caldi come un abbraccio. Leggeri, morbidi e sostenibili. Scegli un capo fatto con fibre rigenerate e prodotto interamente in Italia Scegli Rifò. - facebook.com facebook

© Ecodibergamo.it - Dagli scarti di fibre miste Radici «estrae» capi nuovi

Waste Wood Board/Root/Trunk/Chipper/Furniture/Log/Root Shredder Machine #shorts #shredder #crusher

Video Waste Wood Board/Root/Trunk/Chipper/Furniture/Log/Root Shredder Machine #shorts #shredder #crusher Video Waste Wood Board/Root/Trunk/Chipper/Furniture/Log/Root Shredder Machine #shorts #shredder #crusher