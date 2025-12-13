Da Tajani a Salvini tutti i dubbi dell’Italia sugli asset russi

L’Italia mostra cautela sugli asset russi, frenando le operazioni di smobilizzo delle riserve della Banca centrale russa detenute in Europa. Da Tajani a Salvini, le istituzioni e i politici italiani esprimono dubbi e preoccupazioni, temendo un possibile contenzioso legale con Mosca e le conseguenze di una decisione che potrebbe avere ripercussioni economiche e geopolitiche.

Altolà. L’Italia tira il freno a mano sugli asset russi, vinta dalle paure per un possibile contenzioso legale con la Russia, a valle di uno smobilizzo su larga scala delle riserve della Banca centrale russa detenute in Europa. Nelle scorse ore Bruxelles ha dato il via libera al congelamento indeterminato dei beni: sono 25 i Paesi che hanno votato a favore, mentre Ungheria e Slovacchia hanno detto no. Freddo il sì arrivato da Roma, che, insieme a Belgio, Bulgaria e Malta, ha fatto mettere a verbale il no all’utilizzo dei fondi in vista del Consiglio europeo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che l’Italia ha approvato la proposta di congelare gli asset russi in Europa, ma sul loro utilizzo per finanziare l’Ucraina nutre “serie perplessità: noi abbiamo approvato la proposta di congelare gli asset russi. Formiche.net

