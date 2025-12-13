Da Ronaldo a Salah cosa succede quando un giocatore va in rotta con la propria società Athletic

Quando una stella del calcio si scontra con il proprio club, le tensioni diventano pubbliche e spesso aprono dibattiti sul rapporto tra giocatori e società. Da Ronaldo a Salah, eventi simili evidenziano le dinamiche complesse che si nascondono dietro le quinte del calcio di alto livello, rivelando come le controversie possano influenzare l’immagine e la carriera di atleti e club.

Cosa succede quando un giocatore di punta va in guerra con il proprio club? Quando Mohamed Salah ha accusato il Liverpool di “averlo messo sotto il bus” lo scorso weekend, ha fatto emergere un fenomeno ricorrente in Premier League: le stelle del calcio che rendono pubblica la loro insoddisfazione. Dal voler lasciare la squadra, al contestare l’allenatore o essere esclusi, questi giocatori raramente nascondono i loro sentimenti. Il passato mostra come i club abbiano gestito questi conflitti e se esiste una via di ritorno. The Athletic analizza alcuni casi famosi di giocatori in conflitto con il club. Ilnapolista.it Salah-Slot, segni di pace: assist per il raddoppio di Ekitike. Ecco cosa è succeso - Dopo più di un mese di delusioni in campo, tra sconfitte e prestazioni insufficienti, i Reds hanno ritrovato la vittoria, dando continuità ... msn.com

?ungiyoyin Saudi Pro League a shirye suke da su biya ku?i €65m zuwa €80m domin su mayar da Salah na biyu mafi ?aukar albashi a kusa da Cristiano Ronaldo a gasar ta Saudiyya. Sai dai, a halin yanzu Liverpool ba ta nuna wata alama ta siyar da Moham - facebook.com facebook

#Liverpool , caso #Salah : escluso contro l' #Inter e futuro in discussione

