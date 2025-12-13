Da responsabile di filiale a cassiere dopo 30 anni ottiene giustizia e un risarcimento

Un contenzioso di trent’anni si conclude con una sentenza che riconosce i diritti di un lavoratore, passando da responsabile di filiale a cassiere. La lunga battaglia legale ha portato a un risarcimento, consolidando il principio di tutela contro il demansionamento ingiustificato e rafforzando la tutela dei diritti dei lavoratori sul fronte delle ingiustizie professionali.

Un lungo contenzioso giudiziario, durato trenta anni, si è concluso con una sentenza che rafforza i diritti dei lavoratori contro il demansionamento ingiustificato. La Cassazione ha confermato definitivamente la condanna della Cassa di Risparmio di Orvieto al pagamento di un importo totale. Perugiatoday.it

