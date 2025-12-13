Da piccolo rifiuto a grande risorsa L’arte nasce dagli scarti elettronici

L’arte trasforma gli scarti elettronici in opere creative, dando nuova vita a materiali di scarto. A Varese, il progetto di cittadinanza attiva

Oltre cinque quintali di cellulari, caricabatterie e piccoli elettrodomestici sono stati raccolti a Varese grazie al progetto di cittadinanza attiva "Terra Rara" promosso dal consorzio Ecolight. Rifiuti elettronici di piccole dimensioni - i cosiddetti Raee - che prima di essere avviati al trattamento di recupero hanno trovato una nuova simbolica vita diventando un’opera d’arte. L’installazione è stata realizzata dall’artista Livia Paola Di Chiara, che ha selezionato, pulito e assemblato i materiali più idonei. Il risultato è un’opera che mette in scena una cosmogonia tecnologica dove il pianeta diventa un nucleo compatto di Raee che evolve in una costellazione più rarefatta di oggetti, a rappresentare il passaggio dallo scarto alla possibilità, come ha spiegato la stessa autrice. Ilgiorno.it

