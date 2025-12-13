Da noi… a Ruota Libera ospiti e anticipazioni di domenica 14 dicembre
Il 14 dicembre alle 17, torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini, ospitando Alberto Angela. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, propone un nuovo appuntamento ricco di storie e approfondimenti, offrendo agli spettatori un pomeriggio di intrattenimento e cultura.
Alberto Angela è uno degli ospiti di Francesca Fialdini nel nuovo appuntamento con “Da noi. a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 14 dicembre alle 17.20 su Rai 1.. Da poco tornato in libreria con “Cesare. La conquista dell’eternità”, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare, Angela sarà protagonista su Rai 1, la sera di Natale, di una nuova puntata di “Stanotte a.” dedicata a Torino. E poi, poche ore dopo la diretta della semifinale di “Ballando con le stelle”, sarà in studio Paolo Belli. 361magazine.com
