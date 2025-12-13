Da Morciano alla finale di The Voice Senior | Francesco De Siena trionfa con Lucio Dalla

Da Morciano di Leuca, Francesco De Siena si aggiudica un posto in finale a The Voice Senior, portando il Salento sotto i riflettori. La sua performance durante le semifinali ha emozionato giudici e pubblico, aprendo le porte alla grande sfida finale prevista per il 19 dicembre.

MORCIANO DI LEUCA - Il Salento vola alto a The Voice Senior. Ieri sera, nel corso dei cosiddetti “Knockout” (le semifinali) dello show di Rai 1, il salentino Francesco De Siena ha conquistato giudici e pubblico, staccando il biglietto per la finalissima di venerdì 19 dicembre.L’insegnante e. Lecceprima.it

