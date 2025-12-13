Da ministro a uomo della pace | Luigi Di Maio verso il ruolo chiave per la guerra in Medio Oriente

L'eventuale nomina di Luigi Di Maio a Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente segna una svolta importante nella sua carriera, passando da ruolo ministeriale a figura chiave nel promuovere la pace nella regione. Questa nomina potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nel suo percorso diplomatico e internazionale.

L’eventuale nomina di Luigi Di Maio a Coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio oriente (Unsco) rappresenta una svolta significativa e di altissimo profilo nella sua carriera politica e diplomatica. Già Rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, un ruolo in cui è al suo secondo mandato con un giudizio di “eccellente” da parte dell’UE e con scadenza prevista nel 2027, l’ex ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio italiano sembra essere il candidato favorito e designato per subentrare in una delle posizioni più delicate e strategicamente complesse all’interno del sistema delle Nazioni Unite. Thesocialpost.it

