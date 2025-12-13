Da chi sente la potenza dell’energia natalizia a chi è riuscito in un’impresa titanica L’oroscopo della settimana

L'oroscopo della settimana di Francesca Tumiati offre spunti per chi desidera cogliere l'energia natalizia, affrontare sfide importanti o semplicemente trovare il proprio spazio tra le festività. Dalla potenza delle stelle a chi si sente pronto a risplendere, le previsioni accompagnano i segni zodiacali in un periodo ricco di emozioni e opportunità.

D a chi non è fatto per le feste comandate a chi è pronto a brillare dopo un periodo complicato. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete il puntale in cima all’albero di Natale che brilla. Accennate dei passi di danza per casa con un’idea chiara in testa. Parola chiave della settimana: chiarezza. Toro 20 aprile – 20 maggio È potente l’energia prenatalizia. Torna una forza incredibile dopo un periodo sfibrante. Non vi fermate un secondo. Parola chiave della settimana: approvare. Leggi anche › Il Tema Natale di Grace Paley, una Sagittario indomita Gemelli 21 maggio – 21 giugno Non siete fatti per le feste comandate, ma basta sapere che a fine dicembre avrete superato tensioni e occhiatacce con il partner. Iodonna.it

