Da Battocletti a Furlani da Iapichino a Vavassori | sodalizi di famiglia per dare la caccia alle più grandi imprese Un rapporto unico ma complesso che a volte può rompersi Genitori e tecnici L’arte di lanciare i figli campioni

Da Battocletti a Furlani, da Iapichino a Vavassori, il rapporto tra famiglie e sport si intreccia in un legame complesso e spesso vincente. Questi sodalizi dimostrano come il coinvolgimento familiare possa essere una risorsa preziosa per il successo, ma anche una sfida delicata. Un equilibrio difficile tra amore, aspettative e crescita personale.

Se essere genitori è il mestiere più difficile, sommare il ruolo dell’allenatore a quello che già impone la crescita di un figlio – fatto salvo che nulla eguaglia probabilmente la gratificazione di generare e veder fiorire una vita – avvicina molto il concetto di titanismo. Lo sport, soprattutto quello recente, è pieno di esempi di padri e madri calati nel duplice compito. Dna, passione per una disciplina e ambizione. Tutto si fonde nel connubio familiare, davvero di sangue, che si mette a caccia di imprese e medaglie. Figli d’arte e figli d’agone. E lo junior spesso supera precocemente i risultati del senior. Sport.quotidiano.net

