da abu mazen schiaffo ai pro pal sale sul palco e ringrazia giorgia

Durante l'evento di Atreju, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha attirato l’attenzione con il suo discorso, segnando un momento significativo della giornata. Tra i vari interventi, quello di Abu Mazen ha suscitato grande interesse, evidenziando le dinamiche politiche e diplomatiche in gioco.

Ad Atreju ieri è stato il giorno del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, che ha svolto un attesissimo intervento dal palco. Prima, però, il leader palestinese e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, si sono confrontati a Palazzo Chigi in un vertice bilaterale. A conferma della fitta agenda “mediorientale” della premier, dato che il colloquio precedente era stato riservato a Rom Baslavky, giovanissimo militare rapito il 7 ottobre e tenuto prigioniero in un tunnel, tra violenze e privazioni, per due anni. Meloni e Abu Mazen parlano dell’attuazione progressiva del piano di pace del presidente americano, Donald Trump, con la premier italiana a ribadire «la determinazione dell’Italia a svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e ricostruzione di Gaza». Liberoquotidiano.it

